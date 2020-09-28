Представители стран Евросоюза обсудят сегодня расширение санкций против России

Не исключено, что будет принято решение о пополнении списка тех, против кого введут запретительные меры из-за ситуации на востоке Украины и присоединения Крыма, рассказал источник агентства «Интерфакс». Кто именно может войти в «черный список», пока не уточняется. На прошлой неделе сообщалось, что это могут быть лица, ответственные за строительство Керченского моста, и причастные ка хакерским атакам на Бундестаг 5 лет назад.