Представители стран Евросоюза обсудят сегодня расширение санкций против России

Не исключено, что будет принято решение о пополнении списка тех, против кого введут запретительные меры из-за ситуации на востоке Украины и присоединения Крыма, рассказал источник агентства «Интерфакс». Кто именно может войти в «черный список», пока не уточняется. На прошлой неделе сообщалось, что это могут быть лица, ответственные за строительство Керченского моста, и причастные ка хакерским атакам на Бундестаг 5 лет назад.
2020-09-28T01:09:04+03:00
2020-09-28T01:09:04+03:00
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01:09, 28 сентября 2020
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