Семья Михаила Ефремова собирается жаловаться в полицию на его бывшего адвоката Эльмана Пашаева

Родные актера хотят попросить проверить действия экс-защитника на предмет мошенничества. Как рассказал агентству ТАСС источник из окружения артиста, сейчас семья ждет оценки работы Пашаева специалистами. Родственники Ефремова также хотят, чтобы полиция выяснила, как накануне приговора по делу о ДТП со смертельным исходом съемка скрытой камерой разговора Пашаева и Ефремова попала к журналистам. Ефремов ранее был приговорен к 8 годам лишения свободы. После этого процесса адвокатская палата Северной Осетии лишила Пашаева его статуса.
2020-09-28T01:08:31+03:00
2020-09-28T01:08:31+03:00
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Радиостанция «Эхо Москвы»
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01:08, 28 сентября 2020
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