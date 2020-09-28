Более 300 человек, по данным правозащитников, были задержаны на воскресных акциях протеста в Белоруссии

В милиции говорят о двухстах задержанных. Накануне, в 50-й день с начала протестов, в Минске прошел самый протяженный марш сторонников оппозиции. Его участники прошли почти 12 километров из центра города в район Уручье на окраине, где расположена одна из крупнейших баз минского ОМОНа. Акции протеста прошли и в других городах. В МВД республики подтвердили, что в Гродно милиция использовала против участников протеста спецсредства, в том числе слезоточивый газ.