Более 300 человек, по данным правозащитников, были задержаны на воскресных акциях протеста в Белоруссии

В милиции говорят о двухстах задержанных. Накануне, в 50-й день с начала протестов, в Минске прошел самый протяженный марш сторонников оппозиции. Его участники прошли почти 12 километров из центра города в район Уручье на окраине, где расположена одна из крупнейших баз минского ОМОНа. Акции протеста прошли и в других городах. В МВД республики подтвердили, что в Гродно милиция использовала против участников протеста спецсредства, в том числе слезоточивый газ.
2020-09-28T01:07:47+03:00
2020-09-28T01:07:47+03:00
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01:07, 28 сентября 2020
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