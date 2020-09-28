Военное положение введено с сегодняшнего дня на территории Азербайджана

В крупных городах, и районах, которые находятся поблизости от границ с Нагорным Карабахом и Арменией действует комендантский час. Президент республики Ильхам Алиев подписал указ накануне, после резкого обострения обстановки в зоне нагорно-карабахского конфликта. В результате боев и артиллерийских обстрелов убитые и раненые есть как со стороны военных Азербайджана и Армении, так и среди мирного населения. Ереван и Баку обвиняют друг друга в провокации. В Армении объявлено не только военное положение, но и проводится мобилизация.