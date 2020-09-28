Военное положение введено с сегодняшнего дня на территории Азербайджана

В крупных городах, и районах, которые находятся поблизости от границ с Нагорным Карабахом и Арменией действует комендантский час. Президент республики Ильхам Алиев подписал указ накануне, после резкого обострения обстановки в зоне нагорно-карабахского конфликта. В результате боев и артиллерийских обстрелов убитые и раненые есть как со стороны военных Азербайджана и Армении, так и среди мирного населения. Ереван и Баку обвиняют друг друга в провокации. В Армении объявлено не только военное положение, но и проводится мобилизация.
2020-09-28T01:07:23+03:00
2020-09-28T01:07:23+03:00
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01:07, 28 сентября 2020
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Нагорный Карабах стал кровоточащей раной, которой определенные силы не дают возможность зажить Я призываю братские азербайджанский и армянский народы остановить бессмысленное кровопролитие, которое все дальше и дальше уводит конфликт от пониманий разума и человечности. Не стоит в этой ситуации искать виновных в противоположной стороне и тех, кто первым выстрелил…