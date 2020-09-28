Военные непризнанной Нагорно-Карабахской республики отступили на северо-востоке республики и на южном направлении

Это признал президент Нагорного Карабаха Араик Арутюнян. Десятки военнослужащих погибли, добавил он. Накануне утром армянская сторона объявила, что Азербайджан начал наступление в направлении Карабаха по всей линии соприкосновения. Сообщалось об обстрелах населенных пунктов. В свою очередь в Баку обвинили армянских военнослужащих в обстрелах азербайджанских городов и сел.
2020-09-28T01:06:55+03:00
2020-09-28T01:06:55+03:00
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01:06, 28 сентября 2020
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Нагорный Карабах стал кровоточащей раной, которой определенные силы не дают возможность зажить Я призываю братские азербайджанский и армянский народы остановить бессмысленное кровопролитие, которое все дальше и дальше уводит конфликт от пониманий разума и человечности. Не стоит в этой ситуации искать виновных в противоположной стороне и тех, кто первым выстрелил…