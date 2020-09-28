Военные непризнанной Нагорно-Карабахской республики отступили на северо-востоке республики и на южном направлении

Это признал президент Нагорного Карабаха Араик Арутюнян. Десятки военнослужащих погибли, добавил он. Накануне утром армянская сторона объявила, что Азербайджан начал наступление в направлении Карабаха по всей линии соприкосновения. Сообщалось об обстрелах населенных пунктов. В свою очередь в Баку обвинили армянских военнослужащих в обстрелах азербайджанских городов и сел.