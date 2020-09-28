Макрон приедет в Литву, где возможно встретится с бывшим кандидатом в президенты от белорусской оппозиции Тихановской

Президент Франции Эммануэль Макрон сегодня приедет в Литву, где возможно встретится с бывшим кандидатом в президенты от белорусской оппозиции Светланой Тихановской. Французские СМИ еще несколько дней назад сообщали, что в повестке Эммануэля Макрона нет планов встречи с одним из лидеров белорусской оппозиции. Однако источник в Елисейском дворце позже сказал, что администрация президента Франции готова проработать эту возможность. Сама же Светлана Тихановская, которая полтора месяца живет в Литве — она уехала туда вскоре после проведения выборов президента Белоруссии — пока не знает, удастся ли ей встретиться с Макроном. Бывшая кандидат в президенты довольна тому, что французский президент приедет в Вильнюс. Тихановская отметила, что власти Литвы полны решимости защищать дело белорусов, которые добиваются перемен. Отмечу, что визит Макрона – сначала в Литву, затем Латвию — проходит на фоне новой напряженности в отношениях между Москвой и Евросоюзом не только из-за Белоруссии, но и отравления в России политика Алексея Навального. Страны Запада считают, что против него применили боевой яд Новичок. На встрече лидеры Франции и Литвы, возможно, обсудят новые санкции против Москвы. Среди других тем — двусторонние отношения, борьба с изменением климата и еще ряд вопросов.



Это не только первый официальный визит Эммануэля Макрона в Литву и Латвию. Французские лидеры не посещали эти страны в двустороннем формате с 2001 года.