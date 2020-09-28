Мосгорсуд рассмотрит апелляционную жалобу ФБК на судебное решение об отказе в жалобе на бездействие СК

Мосгорсуд рассмотрит апелляционную жалобу Фонда борьбы с коррупцией на судебное решение об отказе в жалобе на бездействие СК в возбуждении дела по факту отравления политика Алексея Навального. Представители фонда намерены вновь поставить вопрос о неправомерности отказа в возбуждении дела и проведении полноценного расследования по заявлению о преступлении с покушением на убийство лидера российской оппозиции. Никакого процессуального решения в отведенные для этого сроки так и не последовало, хотя с момента отравления, которое подтвердили несколько европейских лабораторий, прошло уже более месяца. 4 сентября Басманный суд не нашел бездействия следователя при проверке заявления ФБК о возбуждении дела по факту госпитализации Навального и жалобу отклонил. В ходе заседания суд огласил ответ из Следственного комитета, который сообщил, что заявление о возбуждении уголовного дела было направлено в Западно-Сибирское следственное управление СК на транспорте. С того времени Алексей Навальный уже был выведен из медицинской комы, а представители руководства целого ряда иностранных государств выступили с заявлениями о необходимости гласного и детального расследования обстоятельств отравления политика боевым химическим веществом «Новичок».

На фоне истории с отравлением основателя ФБК, в России продолжается давление на сотрудников этой организации. Так вслед за арестом счетов Любови Соболь, на минувшей недели стало известно о наложенном аресте на счета и Георгия Албурова и квартиру самого Алексей Навального в столичном районе Марьино.