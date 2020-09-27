Запуск на орбиту американской тяжелой ракеты-носителя Delta IV с секретным спутником-шпионом вновь перенесен на сутки

Как сообщила компания-оператор United Launch Alliance, запуск теперь планируется на 29 сентября. На этот раз проблема с отводом мачты на стартовом комплексе на космодроме на мысе Канаверал помешала провести пуск, который планировался на сегодня. Старт откладывается по разным причинам с 29 августа.