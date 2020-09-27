Около 140 человек задержано на акции протеста в Минске

Это официальные данные минской милиции. Как передает ИФ, сегодняшний протестный марш завершился в районе станции метро Уручье, недалеко от войсковой части, где базируется бригада спецназа внутренних войск МВД. Акция длилась около четырех часов. По всей Белоруссии, по данным МВД, задержаны около 200 протестующих. В центре Минска, по оценкам разных СМИ, более ста тысяч человек протестовали против правления Александра Лукашенко. На этот раз протестующие назвали акцию «народная инаугурация Светланы Тихановской» – соперницы Лукашенко, которую они считают победителем прошедших президентских выборов.