В Москве скончались 16 пациентов с коронавирусом

Оперштаб напоминает: если вы чувствуете любые симптомы ОРВИ, оставайтесь дома и вызовите врача. Не рискуйте своей жизнью и здоровьем, а также жизнью и здоровьем окружающих.
2020-09-27T23:02:10+03:00
2020-09-27T23:02:29+03:00
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23:02, 27 сентября 2020
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