Состав сборной России на матчи группового этапа Лиги наций против Турции и Венгрии будет объявлен 28 сентября

Состав сборной России на матчи группового этапа Лиги наций против Турции и Венгрии, а также на товарищескую встречу против сборной

Швеции будет объявлен 28 сентября. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе российской национальной команды. Там отметили, что игроки будут приезжать в расположение сборной в период с 3 по 5 октября по окончании матчей за свои клубы. Все три матча в октябре сборная России проведет в Москве. 8 октября состоится встреча с командой Швеции, 11 октября – с турками, 14 октября — с венграми