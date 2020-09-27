Жителям Вильнюса раздадут таблетки йодированного калия

Они должны защитить граждан в случае аварии на Белорусской АЭС.

Бесплатно получать таблетки йода смогут с октября все жители литовской столицы. Об этом заявили в пресс-службе мэрии Вильнюса. Йодированный калий решили раздавать в качестве защиты щитовидной железы населению, проживающему в радиусе 100 км от Белорусской АЭС, расположенной в Гродненской области.

В общей сложности на эти цели выделено 4 млн таблеток для жителей 16 муниципалитетов. Пока планируется перевезти запас лекарств со склада центра по чрезвычайным ситуациям Минздрава Литвы в пять крупнейших аптечных сетей Вильнюса.

В августе Литва направила ноту протеста в связи с подготовительными работами по запуску АЭС, которая находится в 50 км от Вильнюса. Там считаю станцию угрозой национальной безопасности и призывают остановить ее строительство до прохождения всех рекомендованных Евросоюзом стресс-тестов.

Белорусская АЭС состоит из двух энергоблоков. Как сообщил Президент страны Александр Лукашенко заявил, что первый из них введут в эксплуатацию уже в ноябре нынешнего года.