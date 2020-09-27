Режим прекращения огня в зоне армяно-азербайджанского конфликта сорван

По всей линии соприкосновения вновь идут бои. Обе стороны сообщают о потерях, в т.ч. и среди гражданского населения. Ответственность за происходящее Ереван и Баку возлагают друг на друга. При этом в обеих странах введено военное положение, а в Армении объявлена мобилизация.

Армения стоит на пороге широкомасштабной войны, заявил в обращении к нации премьер-министр Никол Пашинян. Он призвал международное сообщество не допустить вовлечение в конфликт Турции.

В Баку утверждают, что провокаций с азербайджанской стороны не было. Действия азербайджанских военных – это ответная мера. Международное право на стороне Азербайджана, — утверждает президент страны Ильхам Алиев.

Министр иностранных дел России Сергей Лавров пытается убедить стороны конфликта прекратить огонь и сесть за стол переговоров. Об этом в эфире телеканала РБК рассказал официальный представитель российского внешне политического ведомства Мария Захарова.

Армения обратилась в ЕСПЧ в связи с ситуацией в Карабахе. Как сообщает представительство страны в суде, из-за обострения в НКР Ереван просит запретить Азербайджану совершать действия, которые могут привести к причинению непоправимого и существенного вреда заявителю или защищаемым интересам граждан.