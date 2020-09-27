Пакистанцу, обвиняемому в совершении теракта у старого здания «Шарли эбдо», продлен срок содержания под стражей

Пакистанцу, обвиняемому в совершении в пятницу теракта у старого здания редакции журнала «Шарли эбдо», на 48 часов продлен срок содержания под стражей. Об этом сообщил новостной телеканал Бэ-эф-эм со ссылкой на круги, близкие к следствию. В субботу «Паризьен» писала, что 18-летнего пакистанца зовут Хасан Али. Он прибыл во Францию в 1918 году и находился на ее территории в рамках программы по предоставлению убежища одиноким несовершеннолетним беженцам. Он располагал видом на жительство и в ближайшее время намеревался его продлить. По данным радиостанции «Франс энфо», пакистанец в ходе допросов сознался, что совершил нападение на людей с целью отомстить сотрудникам «Шарли эбдо» за повторную публикацию карикатур на пророка Мухаммеда.