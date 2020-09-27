Шесть человек, по уточненным данным, погибли при столкновении автобуса и песковоза в Калининградской области

Как сообщили в областном правительстве и региональном управлении МВД, водитель пассажирского автобуса жив, ему сделана операция. Ранее сообщалось, что погибли водители обоих транспортных средств. В больнице остаются восемь пострадавших. Возбуждено уголовное дело. 28 сентября, в регионе объявлен траур.