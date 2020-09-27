Шесть человек, по уточненным данным, погибли при столкновении автобуса и песковоза в Калининградской области

Как сообщили в областном правительстве и региональном управлении МВД, водитель пассажирского автобуса жив, ему сделана операция. Ранее сообщалось, что погибли водители обоих транспортных средств. В больнице остаются восемь пострадавших. Возбуждено уголовное дело. 28 сентября, в регионе объявлен траур.
2020-09-27T21:04:39+03:00
2020-09-27T21:04:39+03:00
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Радиостанция «Эхо Москвы»
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21:04, 27 сентября 2020
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