В зоне армяно-азербайджанского конфликта снова идут бои

Парламент Азербайджана ввёл военное положение – вслед за Арменией. Лидеры двух стран Никол Пашинян и Ильхам Алиев – выступили с воинственными заявлениями. Алиев заявил, что нынешняя операция азербайджанских сил должна привести к «освобождению от оккупации», Пашинян обвинил Азербайджан в начале войны против армянского народа и подчеркнул, что Ереван является гарантом безопасности Нагорного Карабаха. Он также обратился к международному сообществу с призывом повлиять на Турцию, чтобы она не вмешивалась в конфликт. Президент Турции Реджеп Эрдоган ранее обвинил власти Армении в эскалации конфликта, заявив, что Анкара поддерживает Азербайджан.

Западные СМИ обращают внимание на то, что Россия, имеющая в Армении свою военную базу, рассматривает эту страну как своего стратегического партнёра в регионе.



Довольно сложно сравнивать военные потенциалы сторон Карабахского кнфликта, — считает военный обозреватель Александр Гольц. Гольц обратил внимание на то, что формально участие России в этом конфликте не требуется, поскольку Нагорный Карабах де юре не является частью Армении. Кроме того, по мнению Гольца, если война в Нагорном Карабахе примет крупные масштабы, это будет свидетельствовать о крахе всей российской политике в Закавказье.