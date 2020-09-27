Исполнительный директор «Открытой России» вышел на свободу после десятидневного ареста за пост в телеграм-канале

Исполнительный директор «Открытой России» Андрей Пивоваров вышел на свободу после десятидневного ареста за пост в телеграм-канале. Как передает интернет-издание «МБХ медиа», суд признал Пивоварова виновным в организации массового мероприятия без подачи уведомления. Протокол был составлен за публикацию пост от 1 июля, где он призвал противников поправок в Конституцию выйти на Пушкинскую площадь. Судья заявил, что Пивоваров организовал несанкционированное публичное мероприятие в форме митинга с лозунгами «Меняй мозги, а не Конституцию». Это был второй арест для Пивоварова за месяц. В предыдущий раз суд Москвы арестовал политика на 14 суток из-за сбора подписей против поправок в Конституцию 15 июля на Пушкинской площади.