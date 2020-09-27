В ходе сегодняшних массовых акций протеста по всей Белоруссии задержано около 200 человек

Об этом ИФ сообщила официальный представитель МВД республики Ольга Чемоданова. Она подтвердила, что в Гомеле и Могилеве милиция применяла спецсредства, включая слезоточивый газ. По словам представителя минской милиции Натальи Ганусевич, непосредственно в столице Белоруссии задержаны около 140 человек.