Все матчи под эгидой Федерации футбола Армении отложены до окончания действия в стране военного положения

Об этом сообщает пресс служба ереванского клуба «Арарат». Сегодня правительство Армении в связи с эскалацией в Нагорном Карабахе ввело в стране военное положение и объявило всеобщую мобилизацию резерва. Премьер-министр Армении Никол Пашинян сообщил, что азербайджанские войска начали наступление в направлении Нагорного Карабаха. Согласно информации МИД Армении, армия Азербайджана бомбит населенные пункты, в том числе и столицу непризнанной НКР Со своей стороны в Минобороны Азербайджана заявили, что азербайджанская армия принимает меры в ответ на действия армянской стороны на линии соприкосновения.