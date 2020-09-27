Парламент Азербайджана принял решение ввести военное положение на части территории страны – в связи с резким обострением ситуации в Нагорном Карабахе, где возобновились боевые действия. В некоторых городах, в том числе в Баку, введён комендантский час. Ранее военное положение было введено в Армении, а также в самопровозглашённой Нагорно-Карабахской республике, которая находится под контролем армянских формирований. В Армении, кроме того, объявлена мобилизация военнообязанных, в Азербайджане такая мера пока не принята.