Парламент Азербайджана принял решение ввести военное положение на части территории страны – в связи с резким обострением ситуации в Нагорном Карабахе, где возобновились боевые действия. В некоторых городах, в том числе в Баку, введён комендантский час. Ранее военное положение было введено в Армении, а также в самопровозглашённой Нагорно-Карабахской республике, которая находится под контролем армянских формирований. В Армении, кроме того, объявлена мобилизация военнообязанных, в Азербайджане такая мера пока не принята.
2020-09-27T20:31:35+03:00
2020-09-27T20:31:35+03:00
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Радиостанция «Эхо Москвы»
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20:31, 27 сентября 2020
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