Жители Швейцарии выступили против введения ограничений притока мигрантов из Евросоюза

Таковы итоги проведенного в стране референдума.

Народная законодательная инициатива «За соразмерную иммиграцию», предусматривающая ограничение притока в Швейцарию рабочей силы из стран Евросоюза, была отклонена на сегодняшнем референдуме. Общий подсчет голосов еще не закончен, однако против проголосовали более чем в половине из 26 кантонов и полукантонов страны.

Против этой инициативы решительно выступило правительство, большинство депутатов парламента и все крупные партии. Там считают, что отказ от свободного перемещения рабочей силы может привести к введению Евросоюзом барьеров для швейцарского экспорта и, как следствие, к огромным потерями для экономики страны. Соглашение по этому вопросу было заключено в 1999 году и имеет ключевое значение для отношений Швейцарии с ее главным торговым партнером – Евросоюзом.

С инициативой ограничения трудовой миграции выступила правоконсервативная Швейцарская народная партия.