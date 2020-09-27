На границе Армении и Азербайджана снова идут бои

Cтороны обвиняют друга в нарушении режима прекращения огня. По версии Баку, конфликт спровоцировали Вооруженные силы Армении, которые обстреляли азербайджанские населенные пункты вдоль границы двух стран. Ереван возложил ответственность на Баку, заявив, что тот «объявил войну армянскому народу». Армения ввела военное положение и объявила мобилизаци резервистов. Военное положение объявлено и в Азербайджане, и непризнанном Карабахе. Владимир Путин выразил обеспокоенность в связи с обострением ситуации. МИД России, ОДКБ и НАТО призвали Баку и Ереван к прекращению огня.



На границе непризнанной Нагорно-Карабахской республики и Азербайджана продолжаются позиционные бои с применением тяжелых вооружений. Как сообщают источники «Эха Москвы» в Нагорном Карабахе, бои идут за несколько высот в Джабраильском и Физулинском районах. В частности, военные непризнанной республики подвергли обстрелу азербайджанскую колонну военной техники. За сегодняшний день азербайджанские беспилотники неоднократно обстреливали столицу НКР Степанакерт, среди гражданского населения есть раненые. В остальном азербайджанской армии пока не удалось продвинуться вглубь территории.