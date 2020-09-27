Глава армянского правительства Никол Пашинян выступил с обращением к народу, в котором заявил, что Азербайджан открыл против страны войну. Всех военнослужащих запаса в возрасте до 55 лет Армения вызывает из резерва. По словам Пашиняна, Ереван может наконец, впервые за 30 лет конфликта в регионе, признать независимость непризнанной Нагорно-Карабахской Республики. Власти Азербайджана в свою очередь решили ввести военное положение и комендантский час в Баку и в регионах.
2020-09-27T19:43:36+03:00
2020-09-27T19:43:36+03:00
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Радиостанция «Эхо Москвы»
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19:43, 27 сентября 2020
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