Жителей Вильнюса с октября начнут снабжать таблетками йода

Как передают местные СМИ со ссылкой на пресс-службу мэрии литовской столицы, бесплатный йодированный калий решили раздавать в качестве защиты щитовидной железы населению, проживающему в радиусе 100 км от Белорусской АЭС, расположенной в Гродненской области. Сейчас власти готовятся перевезти запас лекарств со склада центра по чрезвычайным ситуациям Минздрава в пять крупнейших аптечных сетей Вильнюса. Жителям столицы на первоначальном этапе раздадут более 2,1 млн таблеток.