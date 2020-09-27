Жителей Вильнюса с октября начнут снабжать таблетками йода

Как передают местные СМИ со ссылкой на пресс-службу мэрии литовской столицы, бесплатный йодированный калий решили раздавать в качестве защиты щитовидной железы населению, проживающему в радиусе 100 км от Белорусской АЭС, расположенной в Гродненской области. Сейчас власти готовятся перевезти запас лекарств со склада центра по чрезвычайным ситуациям Минздрава в пять крупнейших аптечных сетей Вильнюса. Жителям столицы на первоначальном этапе раздадут более 2,1 млн таблеток.
2020-09-27T19:34:56+03:00
2020-09-27T19:34:56+03:00
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Радиостанция «Эхо Москвы»
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19:34, 27 сентября 2020
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