Полицейские задержали около 10 человек у посольства Белоруссии в Москве, где проходит очередная акция в поддержку белорусской оппозиции и

против признания итогов президентских выборов в республике. Как передает ТАСС, многие из задержанных пришли к посольству с бело-красной символикой. Всего напротив диппредставительства сейчас находятся около полусотни человек.