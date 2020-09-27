Посольство Армении в Москве совместно со столичными властями предпринимает шаги для избежания провокаций в связи с обострившейся ситуацией в Нагорном Карабахе. Об этом ТАСС сообщил посол республики в России Вардан Тоганян. Он призвал соотечественников соблюдать спокойствие, не присоединяться ни к каким действиям или собраниям и соблюдать российское законодательство.
2020-09-27T19:33:46+03:00
2020-09-27T19:33:46+03:00
https://echo.msk.ru/news/2716003-echo.html
Радиостанция «Эхо Москвы»
https://echo.msk.ru//i/logo.png
Радиостанция «Эхо Москвы»
https://echo.msk.ru//i/logo.png
19:33, 27 сентября 2020
Загрузка комментариев...