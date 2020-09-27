В Нижегородской области упал легкомоторный самолет

Два человека погибли.

Двухместный самолет рухнул в Волгу около трех часов дня. По словам очевидцев, перед аварией его долго кружило в небе, а потом он начал падать вниз. Как пишет сайт Новости Нижнего Новгорода, находившиеся на борту получили тяжелые травмы, не совместимые с жизнью. Воздушное судно с помощью катера переместили к берегу Кстовского района, где расположена деревня Михальчиково. К месту аварии направлены службы экстренного реагирования и оперативная группа министерства по чрезвычайным ситуациям. По данным МЧС самолет упал из-за того, что пилот не справился с управлением. Установлено, что полет не был санкционирован. Транспортная прокуратура начала проверку исполнения законодательства о безопасности и законности использования воздушного пространства.

На место происшествия выехал Нижегородский транспортный прокурор для изучения всех обстоятельств произошедшего.