Владимир Путин и Никол Пашинян обсудили по телефону ситуацию вокруг Нагорного Карабаха

Как сообщает пресс-служба Кремля, разговор состоялся по инициативе армянской стороны. Оба лидера высказались за скорейшее прекращение огня и недопущение эскалации конфликта. Сегоднгя с утра по всей линии соприкосновения возобновились бои. Армения и Азербайджан возлагают ответственность за это друг на друга. В обеих странах, а также в НКР власти ввели военное положение. Ранее Пашинян заявил, что Армения рассмотрит вопрос о признании Нагорно-Карабахской республики.

Министр иностранных дел России Сергей Лавров проводит интенсивные контакты в связи с обострением ситуации в Нагорном Карабахе с целью побудить все стороны прекратить огонь и начать переговоры. Об этом в эфире телеканала РБК сообщила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.