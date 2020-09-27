В Москве объявили о досрочном начале отопительного сезона из-за COVID-19

В мэрии объяснили, что с понедельника двум миллионам москвичей рекомендовано уйти на самоизоляцию, поэтому нужно обеспечить тепло в квартирах. Ранее столичные власти попросили пожилых и больных жителей оставаться дома. 17 сентября Собянин обещал не дожидаться нормативных среднесуточных 8 градусов тепла и включить отопление пораньше.