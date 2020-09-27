Полиция проведет проверку документации на предприятиях, чьи транспортные средства столкнулись в Зеленоградском районе

Полиция Калининградской области проведет проверку документации на предприятиях, чьи транспортные средства столкнулись в воскресенье в Зеленоградском районе. В ДТП погибли семь человек. Документы будут изъяты на двух предприятиях – у владельцев грузовика и автобуса. По уточненным данным пресс-службы правительства региона, общее число пострадавших в ДТП составляет 22 человека Утром автобус, следовавший по маршруту Калининград — Янтарный столкнулся с песковозом. В Калиниградской области понедельник объявлен траурным днем.