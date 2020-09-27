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18:35, 27 сентября 2020

Два человека погибли в результате падения легкомоторного самолета в Волгу в Нижегородской области

Как рассказали ТАСС в МЧС, сейчас воздушное судно пытаются вытащить на берег. На место происшествия кроме спасателей выехал Нижегородский транспортный прокурор. Начата проверка исполнения законодательства о безопасности полетов и законности использования воздушного пространства. Уже установлено, что вылет был не санкционирован. По данным МЧС, пилот не справился с управлением. На подъем самолета из воды направлены спасатели.



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