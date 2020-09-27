Задержанную накануне в Минске корреспондентку «МБХ медиа» поместили в изолятор временного содержания в Жодино

Об этом «МБХ медиа» сообщил адвокат Антон Гашинский, представляющий интересы Анастасии Ольшанской. По его словам, административное дело Ольшанской, предположительно, будет рассмотрено в суде не раньше понедельника. Адвокат также рассказал, что Ольшанскую по дипломатическим каналам пытались освободить еще в субботу, но это не удалось. Анастасия Ольшанская была задержана при освещении протестной акции в центре Минска.