Задержанную накануне в Минске корреспондентку «МБХ медиа» поместили в изолятор временного содержания в Жодино

Об этом «МБХ медиа» сообщил адвокат Антон Гашинский, представляющий интересы Анастасии Ольшанской. По его словам, административное дело Ольшанской, предположительно, будет рассмотрено в суде не раньше понедельника. Адвокат также рассказал, что Ольшанскую по дипломатическим каналам пытались освободить еще в субботу, но это не удалось. Анастасия Ольшанская была задержана при освещении протестной акции в центре Минска.
2020-09-27T18:34:37+03:00
2020-09-27T18:34:37+03:00
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Радиостанция «Эхо Москвы»
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18:34, 27 сентября 2020
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