В Российской футбольной Премьер Лиге продолжается 9-й тур

В центральном матче в Москве сыграют ЦСКА и Локомотив. Обе команды в минувшем туре добились минимальных побед над аутсайдерами – армейцы были сильнее Уфы, а Локо одолел Тамбов. В очном противостоянии букмекеры ставят на ЦСКА –играть красно-синие будут дома, да и голы армейцам даются полегче, нежели их соперникам. Результативность Локомотива – 1 мяч за игру – вызывает серьезное беспокойство, особенно перед скорым стартом команды в Лиги Чемпионов. Достойных замен уехавшему в Италию Алексею Миранчуку и травмированному Баринову пока не видно. Столичное дерби начнется в 19 часов. Трансляция на МАТЧ ТВ.

Открывали игровой день сегодня в Туле Арсенал и ФК Ростов. Гости одержали победу со счетом 3-2 и поднялись на третье место в турнирной таблице Чемпионата – вслед за Зенитом и Спартаком.

Еще один матч продолжается в эти минуты. Ахмат в матче с Уралом пока впереди 1-0.