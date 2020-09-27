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18:10, 27 сентября 2020

В Белоруссии продолжаются шествия и манифестации в знак несогласия с итогами выборов и инаугурации Лукашенко

В Белоруссии в эти минуты продолжаются шествия и манифестации в знак несогласия с итогами выборов и проведенной инаугурации Александра Лукашенко. Уже известно о силовых задержаниях, а в Гомеле милиция применила к протестующим слезоточивый газ.

Еще в первой половине дня в центр Минска стянули спецтехникку, машину с колючей проволокой, тяжелые транспортеры, машины «Заслон» и водометы, а также сотни тонированных микроавтобусов с личным составом силовых структур в камуфляжной форме и балаклавах. Не работали станции метрополитена, торговые центры, оператор А1 вновь сократил пропускную способность своих сетей и доступ в интернет практически исчез. Протестующие вышли на улицы с намерением провести «народную инаугурацию» Светланы Тихановской, противостоявшей Александру Лукашенко на выборах президента. Судя по кадрам, публикуемым в соцсетях, на «народную инаугурацию», а именно так анонсировалась сегодняшняя акция, вышли десятки тысяч. «Интерфакс» приводит со ссылкой на местных жителей цифру в 100 тысяч участников. Правозащитный центр «Весна» сообщает о десятках задержанных. За колонной манифестантов, которая растягивается как минимум на полтора-два километра и идет своим традиционным маршрутом, следуют наряды милиции, но активно противостоять массе людей силовики не решаются. Люди идут, обходя блокпосты. Впрочем, в Гомеле против протестующих применили слезоточивый газ и светошумовые гранаты. Эту информацию «Интерфаксу» и ТАСС подтвердили в УВД местного облисполкома. Поводом для такого рода действий стало то, что «люди предприняли попытку радикализации протестной акции и попытались прорвать цепь сотрудников милиции».

В Белоруссии протесты против итогов президентских выборов продолжаются вот уже 50 дней подряд.



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