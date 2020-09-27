Бои в зоне армяно-азербайджанского конфликта в Нагорном Карабахе возобновились минувшей ночью

Стороны возлагают ответственность за эскалацию друг на друга. С последними новостями о боестолкновениях — Андрей Гаврилов.

По всей линии соприкосновения огня в Нагорном Карабахе с самого раннего утра идут полномасштабные ожесточённые бои. Минобороны Азербайджана рапортует об успешных действиях своих военных и захвате восьми населенных пунктов . В одном из них Мартакерте — крупном городе на востоке Нагорного Карабаха рядом с границей Азербайджана армянскому гарнизону предложили сдаться, утверждают в Баку. Министерство обороны непризнанной республики это отрицают, как и утверждения азербайджанской стороны о захвате сел. В Ереване тоже говорят, что это не соответствует действительности. Минобороны Азербайджана на своем youtube-канале сегодня опубликовало кадры удара по позициям военных сил Армении. Ведомство уверяет, что в ролике показано уничтожение боевой техники противника. Немного раньше Армения разместила кадры уничтожения азербайджанской военной техники. В Ереване сообщили, что были подбиты несколько танков и вертолётов противника и около 15-ти беспилотников. Баку это отрицает. Обе стороны сообщают об убитых и раненых в зоне боев, в том числе среди мирных жителей. Потери несут и военные всех сторон, которые задействованы в боестолкновениях. Минобороны Армении сообщило о гибели 16-ти своих военных и ранее более ста человек. Власти непризнанной Нагорно-Карабахской республики сообщили, что азербайджанские силовики с помощью реактивных систем залпового огня Град и минометов обстреляли столицу Степанакерт и другие расположенные в глубоком тылу населённые пункты Нагорного Карабаха. Пресс-секретарь президента непризнанной республики Ваграм Погосян рассказал, что при обстреле пострадали десятки мирных жителей и несколько погибли. В Баку применение Града отрицают. Жена премьера Армении несколько часов назад приехала в столицу Нагорного Карабаха поддержать раненых. Анна Акопян побывала в госпитале Степанакерта, где они находятся. Супруга политика выложили фото поездки у себя в фейсбуке.

Отметим, что обстрелов Степанакерта не было больше 25-ти лет с момента окончания войны в Карабахе.

Армения стоит на пороге широкомасштабной войны, заявил в обращении к нации премьер-министр Никол Пашинян. Он призвал международное сообщество не допустить вовлечение в конфликт Турции.

В Баку утверждают, что провокаций с азербайджанской стороны не было. Действия азербайджанских военных – это ответная мера. Международное право на стороне Азербайджана, — утверждает президент страны Ильхам Алиев.

Парламент Азербайджана ввел военное положение в ряде городов и районов страны. Согласно постановлению, военное положение, среди прочего, будет введено в Баку, Гяндже, Евлахе Гейгеле.

Обстрелы территории Нагорного Карабаха азербайджанскими вооруженными силами власти непризнанной республики называют актом агрессии. Об этом «Эху Москвы» сообщил советник министра иностранных дел непризнанной Нагорно-Карабахской республики Арсен Мелик-Шахназаров. Мелик-Шахназаров утверждает, что вооруженному нападению предшествовали публичные нападки властей Азербайджана на армянскую сторону.

Власти Армении в рамках введенного в стране военного положения объявляют мобилизационный призыв граждан в возрасте до 55 лет.

Президент России Владимир Путин обсудил по телефону с премьер-министром Армении Николом Пашиняном ситуацию вокруг Нагорного Карабаха. Как сообщила пресс-служба Кремля, разговор состоялся по инициативе армянской стороны. «Обсуждалось резкое обострение ситуации в зоне нагорно-карабахского конфликта. С российской стороны выражена серьезная озабоченность в связи с возобновлением широкомасштабных боестолкновений. Отмечено, что сейчас важно предпринять все необходимые усилия для того, чтобы не допустить дальнейшей эскалации противостояния, а главное — нужно прекратить военные действия», — отмечается в сообщении пресс-службы.