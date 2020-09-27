Число участников сегодняшней акции оппозиции в Минске, по данным Интерфакса, превысило 100 тыс

Как передает корреспондент агентства, протестующие начали покидать площадь у стелы «Минск город-герой» и направились в сторону площади Победы. Маршрут неоднократно менялся. По данным белорусских правозащитников, задержано уже около 100 человек.
2020-09-27T17:48:43+03:00
2020-09-27T17:48:43+03:00
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Радиостанция «Эхо Москвы»
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17:48, 27 сентября 2020
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