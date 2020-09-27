В Москве задержан активист в футболке с изображением Алексея Навального

Как сообщает «ОВД-Инфо», Борис Казадаев гулял по Красной площади в футболке с мэрской кампании Навального 2013 года. После задержания Казадаева отпустили из отдела полиции с протоколом по статье об участии в несогласованном мероприятии. Его прогулку квалифицировали как форму пикетирования. Саму футболку с изображением оппозиционного политика изъяли в качестве «вещественного доказательства».
2020-09-27T17:37:22+03:00
2020-09-27T17:37:22+03:00
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Радиостанция «Эхо Москвы»
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17:37, 27 сентября 2020
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