В Москве задержан активист в футболке с изображением Алексея Навального

Как сообщает «ОВД-Инфо», Борис Казадаев гулял по Красной площади в футболке с мэрской кампании Навального 2013 года. После задержания Казадаева отпустили из отдела полиции с протоколом по статье об участии в несогласованном мероприятии. Его прогулку квалифицировали как форму пикетирования. Саму футболку с изображением оппозиционного политика изъяли в качестве «вещественного доказательства».