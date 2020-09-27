Ереван рассматривает возможность признания независимости Карабаха

С таким заявлением выступил президент Армении Никол Пашинян. По словам премьер-министра Армении, по всей линии соприкосновения идут бои. По предварительным данным МО Армении, в ходе возобновившихся боев в зоне армяно— азербайджанского конфликта погибли 16 ранены более 100 армянских военнослужащих.

Министерство обороны непризнанной Нагорно-Карабахской республики опровергло заявление Баку о захвате одного из гарнизонов в населенном пункте Мартакерт. Как сказал местным СМИ пресс-секретарь Минобороны НКР Сурен Сарумян, бои продолжаются, подразделения Карабаха успешно справляются с поставленными задачами. Ранее в непризнанной республике было введено военное положение.