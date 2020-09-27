Валттери Боттас из команды Мерседес стал победителем российского этапа Формулы 1

Россиянин Даниил Квят был на финише восьмым.

Квалификацию накануне выиграл Льюис Хэмилтон. Однако никаких дивидендов действующему Чемпиону мира это на сей раз не принесло. Британец умудрился получить два пятисекундных штрафа за неправильную отработку процедуры старта. Произошло это уже во время повторной процедуры – Карлос Сайнс младший не вписался в поворот и сошел уже на первом круге.

А вот партнер Хемелтона по Мерседесу Боттас в кои то веки отработал на стартовой решетке безукоризненно. И одержал вторую в сезоне победу. Второе место в Сочи занял пилот «Ред Булл» Макс Ферстаппен. Третьи финишировал Хэмелтон. Который продолжает лидировать в общем зачете. Впрочем, Боттас благодаря победе сократил отставание напарника по команде до 44 очков.

Хорошую гонку провел и Даниил Квят. Который опередил своего партнера по команде Пьера Гасли, занял 8-е место и завоевал 4 очка.

Теперь в активе Даниила – 14 баллов, и 14 место в общем зачете пилотов.