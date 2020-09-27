Уголовное дело возбуждено после обрушения пешеходного моста в подмосковном городе Ступино

Там пострадал 51 человек.

СК завел дело по статье о нарушении требований охраны труда, что привело к причинению тяжелого вреда здоровью людей. Следователи изъяли все технические документы на предприятии, которое расположено в промышленной зоне Ступино, опрошено руководство организации. Для выяснения обстоятельств чрезвычайного происшествия глава СК Александр Бастрыкин направил криминалистов центрального аппарата на место обрушения пешеходного моста — на территорию компании FM Logistic в деревню Сидорово. По словам очевидцев, конструкция рухнула практически мгновенно на инженерные коммуникации и повредила их, люди падали друг на друга. Пострадавших эвакуировали в больницы на вертолете, 18 человек находятся в тяжелом состоянии. Как рассказал источник агентства ТАСС в правоохранительных органах, все пострадавшие — граждане Киргизии.

По предварительным данным, обрушение произошло из-за перегруза моста.