Власти Армении в рамках военного положения объявляют мобилизационный призыв граждан в возрасте до 55 лет

Власти Армении в рамках введенного в стране военного положения объявляют мобилизационный призыв граждан в возрасте до 55 лет. Как говорится в постановлении правительства республики, призываются офицеры, прапорщики и рядовые запаса. Численность не уточняется. Ранее МО Азербайджана заявило, что ВС Армении обстреляли населенные пункты на линии соприкосновения в Нагорном Карабахе, есть погибшие среди гражданских. В свою очередь МО Армении утверждает, что это Карабах «подвергся воздушным и ракетным атакам» с азербайджанской стороны. В непризнанной Нагорно-Карабахской республи е сообщают, что артобстрелу подверглись мирные населенные пункты в Карабахе, в том числе столица Степанакерт. Власти непризнанной НКР объявили в Карабахе военное положение и мобилизацию. Как передает РИА, парламент Азербайджана также обсуждает введение военного положения в стране.

Армения стоит на пороге широкомасштабной войны, заявил в обращении к нации премьер-министр Никол Пашинян. Он призвал международное сообщество не допустить вовлечение в конфликт Турции.

В Баку утверждают, что провокаций с азербайджанской стороны не было. Действия азербайджанских военных – это ответная мера. Международное право на стороне Азербайджана, — утверждает президент страны Ильхам Алиев.

Парламент Азербайджана принял решение о введении в ряде регионов военного положения, сообщают азербайджанские СМИ.