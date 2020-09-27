Макаркин: В РФ боятся революции в Белоруссии против Лукашенко, т. к. это может привести к потере влияния на республику

Российские власти боятся революции в Белоруссии против Александра Лукашенко, так как это может привести к потере влияния на республику. Такое мнение выказал в эфире радиостанции «Эхо Москвы» первый вице-президент Центра политических технологий, профессор Высшей школы экономики Алексей Макаркин.

«Россия исходит из того, что революция против Лукашенко представляет для нее опасность, потому что в результате Беларусь может уйти на Запад. В России есть страх, что американские ракеты, танки НАТО могут быть размещены около Смоленска. Сейчас есть ощущение, что если отступим, то потеряем Беларусь. Весь этот комплекс опасений приводит к тому, что Россия дает понять, что Беларусь она не отдаст, что Беларусь остается в сфере ее влияния и никак иначе», — сказал он.

Политолог добавил, что в отношении Армении и Азербайджана такой опасности для России нет.

«На Кавказе таких опасений нет, западные страны туда не вмешиваются, интересов там у них больших нет. В данной ситуации Россия на Южном Кавказе балансирует между Арменией и Азербайджаном. Россия не признает Нагорный Карабах. В Армении есть российская военная база, но там речь идет о том, что Россия в рамках ОДКБ готова защищать именно Армению в случае необходимости. О Карабахе там речи не идет, это дело Армении и Азербайджана», — заключил он.

Ранее российский МИД призвал стороны конфликта в Нагорном Карабахе немедленно прекратить огонь и приступить к переговорам. Этим утром Армения и Азербайджан обвинили друг друга в боевых действиях в Нагорном Карабахе. Власти непризнанной республики ввели военное положение и объявили сбор всех мужчин старше 18 лет.