ДТП в Калининградской област: утром пассажирский автобус столкнулся с грузовиком на автодороге Переславское – Янтарный

Серьезное ДТП в Калининградской области. Как передает ТАСС, утром рейсовый пассажирский автобус столкнулся с грузовиком на автодороге Переславское – Янтарный. Погибли 7 человек, в том числе оба водителя и девятилетний ребенок. Еще 14 человек пострадали. Понедельник объявлен в регионе днем траура
2020-09-27T16:35:19+03:00
2020-09-27T16:35:19+03:00
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Радиостанция «Эхо Москвы»
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16:35, 27 сентября 2020
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