ДТП в Калининградской област: утром пассажирский автобус столкнулся с грузовиком на автодороге Переславское – Янтарный

Серьезное ДТП в Калининградской области. Как передает ТАСС, утром рейсовый пассажирский автобус столкнулся с грузовиком на автодороге Переславское – Янтарный. Погибли 7 человек, в том числе оба водителя и девятилетний ребенок. Еще 14 человек пострадали. Понедельник объявлен в регионе днем траура