Интерфакс: Акция оппозиции в Минске собрала около 30-50 тыс. человек

Акция оппозиции в Минске собрала, по данным Интерфакса, около 30-50 тыс. человек. Протестующие собрались вокруг стелы «Минск город-герой», и сюда продолжают стягиваться колоны из других районов города. Многие участники акции пришли с самодельными «коронами» на голове и требуют, чтобы к ним вышел Александр Лукашенко. Правозащитный центрв Весна сообщаето о 40 задержанных. Сюда же подходят сторонники действующего белорусского президента. Посреди проспекта Победителей встал автомобиль с музыкальной установкой. Оттуда громко раздаются песни в поддержку Лукашенко.