Интерфакс: Акция оппозиции в Минске собрала около 30-50 тыс. человек

Акция оппозиции в Минске собрала, по данным Интерфакса, около 30-50 тыс. человек. Протестующие собрались вокруг стелы «Минск город-герой», и сюда продолжают стягиваться колоны из других районов города. Многие участники акции пришли с самодельными «коронами» на голове и требуют, чтобы к ним вышел Александр Лукашенко. Правозащитный центрв Весна сообщаето о 40 задержанных. Сюда же подходят сторонники действующего белорусского президента. Посреди проспекта Победителей встал автомобиль с музыкальной установкой. Оттуда громко раздаются песни в поддержку Лукашенко.
2020-09-27T16:34:38+03:00
2020-09-27T16:34:38+03:00
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Радиостанция «Эхо Москвы»
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16:34, 27 сентября 2020
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