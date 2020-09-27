Премьер Армении Никол Пашинян выступил с обращением к нации

По его словам, Азербайджан объявил войну армянскому народу и может начать полномасштабные военные действия на границах с Арменией. Пашинян также призвал мировое сообщество удержать Турцию от вмешательства в карабахский конфликт. Пашинян предупредил, что ситуация может иметь необратимые последствия, выйти из границ региона и угрожать международному миру и стабильности.

Президент Азербайджана заявил о решимости покончить с проблемой Карабаха. По словам Ильхана Алиева, это является исторической задачей Азербайджана, и Баку не согласится на ее половинчатое решение. на Выступая на Совете безопасности республики, Алиев сказал, что Азербайджан должен восстановить историческую справедливость и территориальную целостность страны. Алиев подчеркнул, что Баку никогда не допустит создания, как он выразился, второго так называемого «армянского государства» на азербайджанской земле».

Минувшей ночью и воскресным утром произошли столкновения между армянскими и азербайджанскими войсками на линии соприкосновения в Нагорном Карабахе. Обе стороны обвиняют друг друга в обострении ситуации. Премьер-министр Армении Никол Пашинян заявил, что Азербайджан в 8:00 утра времени начал воздушную и ракетную атаки. Минобороны Азербайджана утверждает, что армия лишь ответила на обстрел с армянской стороны населенных пунктов вдоль всей линиии соприкосновения. Ранее президент непризнанной Нагорно-Карабахской республики Араик Арутюнян объявил о введении в Карабахе военного положения и всеобщей мобилизации.

Немедленно вернуться к режиму прекращения огня стороны призвали председатель ОБСЕ Эди Рама, и глава европейской дипломатии Жозеп Боррель, а также НАТО. Российский МИД призвал стороны конфликта «немедленно прекратить огонь» и приступить к переговорам.