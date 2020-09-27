Активисты на уличной акции в центре Петербурга подвели итоги года работы губернатора Александра Беглова

Участники встречи перечислили претензии к деятельности главы города.

Активисты, которые пришли к торговому центру «Галерея», чтобы критиковать губернатора, называли встречу «не-митингом». Ведущий акции, представитель Либертарианской партии Алексей Барич, объяснил, что митинги в Петербурге по-прежнему под запретом из-за коронавируса, хотя другие массовые мероприятия Смольный давно разрешил. Организаторы собрали на Лиговском проспекте только ораторов, а горожане смотрели трансляцию в интернете. Выстпавшие под лозунгом «Стоп-Беглов» перечислили основные претензии к действующему губернатору Петербурга. Это повышение стоимости проезда в общественном транспорте на четверть, слабая борьба с незаконными свалками и наступление строительства на парки и зелёные зоны, проблемы ЖКХ и покровительство незаконной торговле. Координатор «зелёной коалиции» Александр Шумилов рассказал о проблемах Пулковской обсерватории, которую окружают многоэтажки, а редактор проекта «Ягражданин» Сергей Беляев обвинил Беглова в попустительстве незаконным действиям полицейских.

Видео «не-митинга» на ютубе посмотрели почти три тысячи человек. Добавлю, что кроме этого видеохостинга встречу транслировали в социальных сетях «фейсбук» и «вконтакте».