В Минске милиция, по данным правозащитников, задержала около 15-ти участников новой акции протеста, которые вышли заявить, что их президент Светлана Тихановская, а не Александр Лукашенко.

Возле стелы «Минск-город-герой» опять многолюдно. По оценке агентства Интерфакс, там находится порядка 30-50 тысяч человек. На тротуарах люди не умещаются. Многие вышли на проезжую часть и перекрыли движение транспорта на проспекте Победителей. Силовики в громкоговорители призывают собравшихся разойтись, в случае неповиновения грозят применить спецсредства. К стеле тем временем подходят новые митингующие. Люди держат фотографии бывшего кандидата в президенты от оппозиции Светланы Тихановской, звучат лозунги в ее поддержку. Митингующие требуют отставки Александра Лукашенко, скандируют «Жыве Беларусь!», размахивают бело-красно-белыми флагами, передает портал tut.by. У Дворца независимости — резиденции Лукашенко, к которой обычно направляются в воскресные дни участники акции, стоят бронемашины, солдаты с автоматами. Развернута колючая проволока. Перекрыты подходы к зданию правительства. В столице опять проблемы с мобильным интернетом. Последние несколько часов ОМОН при помощи крепких людей в черной одежде проводит точечные задержания как в центре столицы, так и в спальных районах. Тем временем в Гродно произошли столкновения митингующих с силовиками, омоновцы пустили в ход дубинки и жестко задерживают людей. В автозаки также отправляют протестующих в Могилёве, Молодечно и ряде других городов.

Протесты в Белоруссии продолжаются уже 50-й день. Они начались после выборов президента страны. Оппозиция оспаривает победу Александра Лукашенко, который по данным Центризбиркома получил поддержку более 80-ти процентов избирателей.