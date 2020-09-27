Пашинян: Армения стоит на пороге широкомасштабной войны

Армения стоит на пороге широкомасштабной войны, заявил в обращении к нации премьер-министр Никол Пашинян. Он призвал международное сообщество не допустить вовлечение в конфликт Турции.

Власти Армении сегодня объявили о всеобщей мобилизации и введении военного положения в стране из-за обострения конфликта в Нагорном Карабахе.

Обстрелы Нагорного Карабаха были спланированы азербайджанской стороной, утверждает посол Армении в России Вардан Тоганян. Между тем, президент Азербайджана Ильхам Алиев в обращении к народу утром заявил, что военная операция в Нагорном Карабахе – это ответ на обстрелы.

Россия, Германия, Франция, Евросоюз, а также Иран призвали стороны конфликта прекратить огонь.

