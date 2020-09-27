Власти Вильнюса пообещали в октябре начать раздачу таблеток йода на случай аварии на белорусской АЭС

Как передает местное радио LRT, бесплатный йодированный калий решили раздавать в качестве защиты щитовидной железы населению, проживающему в радиусе 100 км от Белорусской АЭС, расположенной рядом с городом Островец в Гродненской области. Электростанцию строят структуры российского «Росатома» с 2011. Первый из двух энергоблоков собираются ввести в эксплуатацию до конца этого года.
2020-09-27T15:34:28+03:00
2020-09-27T15:34:28+03:00
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Радиостанция «Эхо Москвы»
https://echo.msk.ru//i/logo.png
15:34, 27 сентября 2020
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