Власти Вильнюса пообещали в октябре начать раздачу таблеток йода на случай аварии на белорусской АЭС

Как передает местное радио LRT, бесплатный йодированный калий решили раздавать в качестве защиты щитовидной железы населению, проживающему в радиусе 100 км от Белорусской АЭС, расположенной рядом с городом Островец в Гродненской области. Электростанцию строят структуры российского «Росатома» с 2011. Первый из двух энергоблоков собираются ввести в эксплуатацию до конца этого года.