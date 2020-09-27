Премьер-министр Армении Никол Пашинян заявил, что Азербайджан объявил войну армянскому народу

Глава правительства предупредил в обращении к нации, что военные действия могут начаться на границе, передает «Интерфакс». Сейчас бои идут в непризнанной Нагорно-Карабахской республике. Министерство обороны Азербайджана заявило о взятии под контроль семи населенных пунктов, военные Армении это отрицают. Обе стороны обвиняют друг друга в нападениях и сообщают о потерях. Власти Армении объявили о всеобщей мобилизации резервистов и о введении военного положения.

Россия приложит усилия для того, чтобы погасить конфликт в Нагорном Карабахе, — сообщил РБК директор Центра стратегической конъюнктуры Иван Коновалов. По мнению Коновалова, из всех стран, которые входят в Минскую группу, реально занимается ситуацией только Россия.

Власти Азербайджана ограничили доступ в интернет по всей стране после столкновений в Нагорном Карабахе. Это признали в министерстве транспорта, связи и высоких технологий Азербайджана. В ведомстве выразили надежду, что граждане проявят понимание.

Все матчи, проводимые под эгидой Федерации футбола Армении, отложены до окончания действия в стране военного положения. Об этом сообщает пресс служба ереванского клуба «Арарат».